Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой

«Мы прямо сейчас ведём переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас разговаривает с Кубой, и они обязательно должны заключить соглашение, потому что речь идёт о гуманитарной ситуации», — сказал Трамп журналистам на борту номер один.