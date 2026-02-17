Ричмонд
Трамп заявил, что США уже ведут диалог с Кубой

Трамп: США ведут переговоры с Кубой, в них участвует Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже ведёт диалог с Кубой, добавив, что со стороны США в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио.

«Мы прямо сейчас ведём переговоры с Кубой, и Марко Рубио сейчас разговаривает с Кубой, и они обязательно должны заключить соглашение, потому что речь идёт о гуманитарной ситуации», — сказал Трамп журналистам на борту номер один.

Американский лидер также заявил о своем убеждении, что Куба хочет заключить соглашение с США.

