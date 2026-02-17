Ричмонд
НПО «Кайсант»: FPV-дрон «Артемида-10» начнут производить серийно

БПЛА в том числе будут применять в зоне СВО, сообщил официальный представитель организации.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. FPV-дрон «Артемида-10» будет запущен в серийное производство. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Кайсант».

«На данный момент в зону СВО в общей сложности было поставлено в районе 150 FPV-дронов “Артемида-10”. Скоро мы будем выходить на производство большой серии этих дронов и начнем массово их тиражировать, в том числе для применения в зоне спецоперации», — сообщили в организации.

В НПО «Кайсант» также рассказали о преимуществах нового дрона, оснащенного машинным зрением и запускаемого с дронопорта. «Артемида-10» штатно идет со связью нашей разработки «Гермес». Также аппарат оснащен опцией введения в спящий режим — гибернации — и технологией diversity, которая спасает дроны от потери сигнала. Беспилотник для своего размера отличается высокой грузоподъемностью и может поднимать до 4 кг", — отметили в организации.

Масса дрона — 1,2 кг, дальность захвата цели — 500 м.

