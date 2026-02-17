Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Украине нужно побыстрее начать проявлять сговорчивость

Президент США призвал Киев быстрее сесть за стол переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Киев должен как можно скорее проявить готовность к конструктивному диалогу и сговорчивость в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол [переговоров]. Вот и все, что я вам говорю», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что США хотят, чтобы украинские власти приняли участие в переговорах в Женеве по урегулированию конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Он отметил при этом, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.

Как писал KP.RU, на предстоящих переговорах в Женеве между Россией, США и Украиной будет затронут более широкий круг вопросов, чем на встрече в Абу-Даби. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что Путин дал российской делегации детальные указания перед вылетом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше