Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что очередной раунд переговоров по урегулированию пройдёт 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. С американской стороны в переговорах во вторник примут участие спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.