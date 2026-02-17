Президент США Дональд Трамп назвал важными предстоящие переговоры по Украине в Женеве.
«Это важные переговоры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самолёт спецпосланника США Стива Уиткоффа вылетел в Женеву. Туда из Москвы в настоящее время направляется также Ил-96 специального лётного отряда «Россия».
Переговоры запланированы на 17—18 февраля.
