Трамп назвал важными предстоящие переговоры по Украине в Женеве

«Это важные переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолёт спецпосланника США Стива Уиткоффа вылетел в Женеву. Туда из Москвы в настоящее время направляется также Ил-96 специального лётного отряда «Россия».

Переговоры запланированы на 17—18 февраля.

