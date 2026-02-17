Российские туристы покидают Кубу со смешанными чувствами

«По нашим оценкам, общее число на 9 февраля составляло 3−3,5 тысячи человек. С тех пор состоялось 6 вывозных рейсов, в расписании авиакомпаний “Россия” и “Северный ветер” стоят следующие. Кроме того, наши граждане вылетают с острова другими маршрутами, транзитом через иные государства», — пояснил дипломат РИА Новости перед тем, как седьмой рейс отправился в Россию.