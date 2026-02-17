Ричмонд
Трамп назвал предстоящие переговоры в Швейцарии по Украине значительными и важными

Соответствующее заявление он сделал журналистам накануне встречи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией.

