Трамп назвал предстоящие переговоры в Швейцарии по Украине значительными и важными

Президент США Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры по Украине в Женеве «важными» и «значительными».
Соответствующее заявление он сделал журналистам накануне встречи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 17−18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что Украине следует быстрее начать переговоры с Россией.
