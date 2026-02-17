МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вступление Украины в ЕС в ее нынешнем виде без восстановления диалога между Западом и Россией грозит более масштабной войной, заявил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.
«Одним из последствий украинского кризиса, начавшегося в 2014 году, стал экономический спад в Европе, поскольку она отказалась от доступа к дешевой энергии и выбрала более дорогую энергию из США. Если говорить лишь о прекращении конфликта и вступлении Украины в ЕС, но не обсуждать отношения с Россией, то в ЕС вступит крайне враждебно настроенная Украина, сохраняющая антагонистическую позицию по отношению к России. В итоге вы просто ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, поскольку Европа вновь милитаризируется», — отметил он.
В то же время Прауд подчеркнул, что ключ к миру на европейском континенте — нормализация отношений с Москвой.
«Если не попытаться всесторонне решить вопрос, как можно нормализовать положение Украины, как закончить конфликт и в перспективе перезапустить отношения с Россией, мы, возможно, лишь создаем себе проблемы на будущее — когда Европа будет добиваться гораздо более разрушительной войны с Россией», — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование конфликта на Украине без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан.