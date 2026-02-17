«Одним из последствий украинского кризиса, начавшегося в 2014 году, стал экономический спад в Европе, поскольку она отказалась от доступа к дешевой энергии и выбрала более дорогую энергию из США. Если говорить лишь о прекращении конфликта и вступлении Украины в ЕС, но не обсуждать отношения с Россией, то в ЕС вступит крайне враждебно настроенная Украина, сохраняющая антагонистическую позицию по отношению к России. В итоге вы просто ставите на паузу гораздо более масштабную войну с Россией, поскольку Европа вновь милитаризируется», — отметил он.