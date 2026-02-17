Аэропорт Нижнекамска временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Нижнекамска в Татарстане введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Аэропорты Пензы, Ульяновска и Казани также временно не обслуживают рейсы.
Ранее стало известно, что в результате падения фрагментов БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека.
