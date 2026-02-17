МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Оторванные от реальности антироссийские заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас тянут Европу в пропасть, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
«Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия “потерпела неудачу и больше не является великой державой”. Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома», — сообщил аналитик.
По его словам, в словах эстонского политика прослеживаются противоречия, что свидетельствует о глупости и недальновидности всего курса европейских лидеров.
«Более того, ее заявления наводят нас на вопрос: если Россия разваливается и уже является побежденной страной, как она может представлять угрозу? Почему же мы тратим миллиарды евро на оружие, руководствуясь российской угрозой? Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится все более темной и глубокой», — возмутился Саламоне.
На прошлой неделе Каллас во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.