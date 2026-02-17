«Из-за этой дурочки»: на Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России

«Более того, ее заявления наводят нас на вопрос: если Россия разваливается и уже является побежденной страной, как она может представлять угрозу? Почему же мы тратим миллиарды евро на оружие, руководствуясь российской угрозой? Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится все более темной и глубокой», — возмутился Саламоне.