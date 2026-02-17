Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Государственных активов России в канадской юрисдикции нет, а замороженными остаются частные вклады или зависшие переводы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
«Надо отметить, что государственных активов России в “кленовой” юрисдикции нет», — сообщил он агентству.
По словам Степанова, если говорить о российских деньгах, то Канада заморозила совокупно около 316 миллионов долларов, большая часть которых, скорее всего, является частными вкладами или зависшими переводами. Даже сами канадские спецслужбы не смогли предоставить своим парламентариям информацию, из чего сложилась эта сумма, отметил посол.
«Это банальное воровство, нарушение принципов свободного рынка и права частной собственности, приверженность которым так любит декларировать Запад. Безнаказанным канадское “пиратство” в любом случае не останется», — добавил дипломат.