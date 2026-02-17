Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет

По словам Степанова, если говорить о российских деньгах, то Канада заморозила совокупно около 316 миллионов долларов, большая часть которых, скорее всего, является частными вкладами или зависшими переводами. Даже сами канадские спецслужбы не смогли предоставить своим парламентариям информацию, из чего сложилась эта сумма, отметил посол.