Трамп считает, что переговоры в Женеве по Украине будут простыми

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры в Женеве по Украине будут простыми.
«Это будет очень просто», — цитирует его РИА Новости.
Трамп также назвал предстоящую встречу в Женеве важной и призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров.
Переговоры запланированы на 17—18 февраля.
