Трамп подтвердил свое опосредованное участие в переговорах с Ираном в Женеве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет участие в переговорах с Ираном в Женеве. Однако его участие будет опосредованным. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета.
«Я буду участвовать в этих переговорах [с Ираном] опосредованно, и они будут очень важными», — сказал глава Белого дома.
Трамп отметил, что власти Ирана понимают возможные последствия отказа от сделки с США и заинтересованы в заключении соглашения. Он добавил, что Тегеран не хочет столкнуться с негативным исходом.
Ранее KP.RU сообщал, что 17 февраля в Женеве состоятся непрямые переговоры представителей США и Ирана по ядерной программе. По данным америкаских СМИ, на них Соединенные Штаты могут поднять вопрос о возможности доступа к полезным ископаемым Тегерана.