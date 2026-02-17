Ричмонд
Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности силовой операции в отношении Кубы

Американский лидер отметил, что для США такая миссия не была бы очень тяжелой.

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности проведения США силовой операции в отношении Кубы.

«Я не хочу на это отвечать, — сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность проведения на Кубе операции подобной той, что США провели в Венесуэле. — Это не была бы очень тяжелая операция, однако я не думаю, что она будет необходима», — сказал он журналистам на борту своего самолета во время полета из Флориды в Вашингтон.

По словам главы Белого дома, американская администрация в настоящее время ведет переговоры с Гаваной. «Мы разговариваем с Кубой сейчас, [госсекретарь США] Марко Рубио говорит с Кубой в настоящее время», — сказал он, добавив, что, по его мнению, кубинские власти «должны заключить сделку» с Вашингтоном.

США возобновили блокаду Кубы, заявляя о намерении тем или иным способом свергнуть коммунистическое правительство республики. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на любые поставки и так дефицитного на острове топлива — ранее США добились прекращения поставок нефти на Кубу из Мексики и Венесуэлы. Американская администрация также объявила о намерении вводить пропорциональные ввозные пошлины на товары из стран, которые осмелятся поставлять Кубе топливо. Тем не менее, посольство России в Гаване заявило, что Москва в ближайшее время начнет поставки нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.

