Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разговоры о «ядерном зонтике» Великобритании раскручивают военную истерию в ЕС

Намерения Великобритании нарастить ядерный потенциал из-за желания американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию являются лишь «накруткой военной истерии», способствующей антироссийской политике в ЕС. Об этом рассказал газете «Известия» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Источник: Life.ru

«Укрепление такого потенциала, видимо, внушает Лондону призрачную надежду на лидерство в обеспечении безопасности в Европе, в том числе путём обещания своих ядерных гарантий для отдельных стран Старого Света. К тому же надо как-то оправдать затраты на такое наращивание в глазах собственного населения», — утверждает дипломат.

По мнению Келина, «ядерный зонтик» создаёт искусственное напряжение и побуждает страны, включая Швецию, к рискованной политике против России. Посол также подчеркнул, что британский арсенал не способен предоставить дополнительные материальные гарантии безопасности европейским партнёрам.

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил о необходимости появления у республики ядерного оружия. Своё предложение он сопроводил важной оговоркой: все шаги по наращиванию ядерного потенциала должны соответствовать действующим международным нормам. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что заявление Навроцкого является попыткой привлечь внимание к своей стране. По словам парламентария, у Польши нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для реализации такого проекта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше