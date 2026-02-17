«Укрепление такого потенциала, видимо, внушает Лондону призрачную надежду на лидерство в обеспечении безопасности в Европе, в том числе путём обещания своих ядерных гарантий для отдельных стран Старого Света. К тому же надо как-то оправдать затраты на такое наращивание в глазах собственного населения», — утверждает дипломат.
По мнению Келина, «ядерный зонтик» создаёт искусственное напряжение и побуждает страны, включая Швецию, к рискованной политике против России. Посол также подчеркнул, что британский арсенал не способен предоставить дополнительные материальные гарантии безопасности европейским партнёрам.
Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил о необходимости появления у республики ядерного оружия. Своё предложение он сопроводил важной оговоркой: все шаги по наращиванию ядерного потенциала должны соответствовать действующим международным нормам. Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что заявление Навроцкого является попыткой привлечь внимание к своей стране. По словам парламентария, у Польши нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для реализации такого проекта.
