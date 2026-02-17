Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак после прорыва канализации.
«В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа», — написал он в соцсети Truth Social.
Вину за это он возложил на губернатора штата Мэрилэнд. По словам американского лидера, из-за действий местных властей произошёл прорыв канализации, и в реку попали тысячи тонн сточных вод.
Ранее утечка опасных химикатов произошла в американском Кентукки в результате схода 31 вагона поезда с рельсов.