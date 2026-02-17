Освобождены Покровка и Миньковка, ВС РФ продвигаются в Запорожье: как развивается ситуация в зоне СВО

16 февраля МО РФ сообщило об освобождении Покровки в Сумской области и Миньковки в ДНР. Также в военном ведомстве рассказали о работе расчётов ЗРК «Тор-М1» на Авдеевском направлении. Они прикрывают российскую пехоту, артиллерию и командные пункты от воздушных атак ВСУ. Накануне в Минобороны объявили об освобождении Цветкового, Запасного, Магдалиновки и Приморского в Запорожской области. Кроме того, с инспекционным визитом группировку войск «Центр» посетил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить.