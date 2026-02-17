Ричмонд
Марочко: освободив Миньковку, ВС РФ сломали оборону ВСУ у Краматорска

Во взятом населенном пункте было много укрепрайонов, складов материально-технического обеспечения и объектов временной дислокации, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Военные РФ, освободив Миньковку, сломали оборону Вооруженных сил Украины у Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в Миньковке у ВСУ было много укрепрайонов, складов материально-технического обеспечения и пунктов временной дислокации.

«Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», — сказал Марачко.

Он отметил, что освобождение Миньковки также улучшит тактическое положение российских бойцов, действующих на славянском направлении. «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, — это как раз со славянского направления», — уточнил военный эксперт.

Об освобождении Миньковки в Минобороны РФ сообщили 16 февраля.