Марочко: освободив Миньковку, ВС РФ сломали оборону ВСУ у Краматорска

Он отметил, что освобождение Миньковки также улучшит тактическое положение российских бойцов, действующих на славянском направлении. «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, — это как раз со славянского направления», — уточнил военный эксперт.