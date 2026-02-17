РБК: с сентября в школьную программу включат «Обучение служением. Первые»

Программу «Обучение служением. Первые» с сентября включат в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект».
Об этом сообщает РБК.
В рамках программы ученики 10—11-х классов будут решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.
«Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра просвещения Сергей Кравцов.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России разработало новый единый стандарт обучения школьников 10—11-х классов.
Кроме того, стало известно, что в России с 1 сентября 2026 года планируется ввести оценки за поведение в школах.