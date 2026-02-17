Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РБК: с сентября в школьную программу включат «Обучение служением. Первые»

Программу «Обучение служением. Первые» с сентября включат в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект».

Программу «Обучение служением. Первые» с сентября включат в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект».

Об этом сообщает РБК.

В рамках программы ученики 10—11-х классов будут решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса.

«Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра просвещения Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России разработало новый единый стандарт обучения школьников 10—11-х классов.

Кроме того, стало известно, что в России с 1 сентября 2026 года планируется ввести оценки за поведение в школах.