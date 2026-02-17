Правила призыва на военную службу изменились в России

Для некоторых категорий граждан предусмотрены особые условия. Например, сельские работники, занятые на полях, могут быть призваны только осенью. Педагоги отправятся в армию, наоборот, весной. Призывники будут в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, считаются резервистами и не подлежат призыву. Планы по повышению минимального возраста до 21 года пока не реализованы.
С 2026 года начнёт действовать электронный реестр повесток. Документ появится в личном кабинете призывника на «Госуслугах». У призывника будет 30 дней на визит в военкомат после получения повестки. Если повестка не вручена лично, гражданин считается уведомленным через неделю после её публикации.
Отсрочки могут быть предоставлены призывной комиссией без личного визита призывника. Если юноша утратил право на отсрочку, он должен явиться в военкомат самостоятельно в течение двух недель после объявления призыва.
За неявку по повестке предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Также таким гражданам запретят выезжать из страны, управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, становиться ИП, брать кредиты и займы.
За нарушения предусмотрены штрафы: от 1 тысячи рублей за сокрытие информации о семейном положении или месте работы, от 5 до 10 тысяч — за выезд за границу более чем на шесть месяцев, от 10 до 15 тысяч — за несвоевременную регистрацию выезда на срок более трёх месяцев во время призыва, от 15 до 25 тысяч — за отказ от медицинского обследования.
Каждый военнослужащий проходит осмотр у восьми специалистов и сдаёт тесты на ВИЧ, сифилис и гепатиты. По итогам осмотра присваивается категория годности: A — полностью пригоден, B — с ограничениями, C — в запас, D — временно негоден, E — негоден.
Для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить соответствующие документы в военкомат.