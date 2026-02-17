Правила призыва на военную службу изменились в России

За нарушения предусмотрены штрафы: от 1 тысячи рублей за сокрытие информации о семейном положении или месте работы, от 5 до 10 тысяч — за выезд за границу более чем на шесть месяцев, от 10 до 15 тысяч — за несвоевременную регистрацию выезда на срок более трёх месяцев во время призыва, от 15 до 25 тысяч — за отказ от медицинского обследования.