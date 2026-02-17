CNN: США могут обсудить с Ираном возможность доступа к полезным ископаемым

Американские власти в рамках вероятных переговоров с Ираном могут поднять вопрос о предоставлении Соединённым Штатам доступа к иранским месторождениям полезных ископаемых, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что такая возможность уже обсуждалась Вашингтоном с Тегераном в прошлом году. В частности, тогда речь шла о том, что вместе с заключением ядерной сделки иранская сторона якобы может предоставить США приоритетный доступ к минеральным ресурсам, включая редкоземельные металлы, нефть и газ.
Один из собеседников СМИ заявил, что этот вопрос будто бы поднимут вновь. Планируется, что новый раунд ирано-американских переговоров состоится 17 февраля в Женеве. Посредником в диалоге выступил Оман.
Напомним, 7 февраля газета Daily Mail написала, что власти Ирана положительно оценили старт мирных контактов с США. При этом в Тегеране выразили осторожный оптимизм по поводу переговоров. Конкретные итоги встречи остались неясными.
В конце января спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул, что Тегеран допускает возможность диалога с Вашингтоном только при условии проведения полноценных и содержательных переговоров. Он добавил, что новое соглашение должно обсуждаться с учётом международных правил.