Мощность энергосистемы Украины опускалась до шести-семи ГВт

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мощность в энергосистеме Украины на фоне повреждений электростанций и снижения выработки электричества на АЭС опускалась зимой 2025−2026 года до шести-семи ГВт из необходимых во время отопительного сезона 18−19 ГВт. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики Украины, с которыми ознакомился ТАСС.
На фоне повреждений ТЭЦ и ТЭС Украине приходится ограничивать мощность АЭС для обеспечения работы энергетической системы. Подобные меры применялись, например, после масштабной аварии в энергосистеме Украины 30 января.
Выведение блоков АЭС на полную мощность, импорт электроэнергии, использование газовой генерации и мини-ТЭЦ позволяют довести мощность до 10−11 ГВт.