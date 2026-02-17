Мощность энергосистемы Украины опускалась до шести-семи ГВт

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мощность в энергосистеме Украины на фоне повреждений электростанций и снижения выработки электричества на АЭС опускалась зимой 2025−2026 года до шести-семи ГВт из необходимых во время отопительного сезона 18−19 ГВт. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики Украины, с которыми ознакомился ТАСС.