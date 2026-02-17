Ричмонд
Трамп рассказал о возможной экологической катастрофе в Мэриленде

Трамп сообщил о серьёзном экологическом инциденте в штате Мэриленд, связанном с аварией на канализационных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил о серьёзном экологическом инциденте в штате Мэриленд, связанном с аварией на канализационных сетях. По его словам, из-за прорыва труб произошёл масштабный сброс неочищенных стоков в реку Потомак, что привело к загрязнению водоёма и угрозе для окружающей среды. Об этом пишет Reuters.

Политик возложил ответственность за ситуацию на местные власти, включая губернатора штата Уэс Мур, указав на проблемы в управлении коммунальной инфраструктурой и системами утилизации отходов. Он отметил, что в результате аварии в реку могли попасть миллионы галлонов сточных вод, что создаёт риск для экосистемы и водоснабжения близлежащих районов.

Трамп также сообщил о поручении федеральным структурам принять меры для защиты водных ресурсов и обеспечения безопасности питьевой воды в районе Вашингтона. Ключевую роль в ликвидации последствий, по его оценке, должно сыграть Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, работа которого осложнена из-за частичной приостановки деятельности федерального правительства.

Ранее лидер США Дональд Трамп резко осудил соглашение о чистой энергии, оформленное в начале недели Великобританией и властями Калифорнии.

