Трамп рассказал о возможной экологической катастрофе в Мэриленде

Президент США Дональд Трамп сообщил о серьёзном экологическом инциденте в штате Мэриленд, связанном с аварией на канализационных сетях. По его словам, из-за прорыва труб произошёл масштабный сброс неочищенных стоков в реку Потомак, что привело к загрязнению водоёма и угрозе для окружающей среды. Об этом пишет Reuters.