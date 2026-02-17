В Днепропетровске еще раз прогремели взрывы

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
«В Днепропетровске снова слышны взрывы», — сообщает телеканал.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской областях. По данным карты, тревога также звучит в ряде районов Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской областей.