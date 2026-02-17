Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске еще раз прогремели взрывы

В Днепропетровске после воздушной тревоги еще раз прогремели взрывы.

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Повторные взрывы раздались в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Днепропетровске снова слышны взрывы», — сообщает телеканал.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской областях. По данным карты, тревога также звучит в ряде районов Киевской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской областей.