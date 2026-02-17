Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки

Пенсионерка из Москвы 77-летняя Татьяна Коновалова перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.