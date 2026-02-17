Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки

Деньги для застрявшей в Корее россиянки собирали не только граждане России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В сборе средств для застрявшей в Южной Корее из-за комы после инсульта россиянки принимали участие не только соотечественники, но и граждане других стран, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.

Собеседница агентства ранее сообщила, что больнице выплачена полная сумма долга за лечение.

«Все люди, которые жертвовали средства — это русскоязычные люди, но гражданства у них как российские, так и других стран», — сказала она.

По ее словам, новость широко разлетелась по соцсетям что, значительно ускорило процесс.

«Деньги собирали всем миром», — добавила собеседница агентства.

Пенсионерка из Москвы 77-летняя Татьяна Коновалова перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.