Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В сборе средств для застрявшей в Южной Корее из-за комы после инсульта россиянки принимали участие не только соотечественники, но и граждане других стран, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.
Собеседница агентства ранее сообщила, что больнице выплачена полная сумма долга за лечение.
«Все люди, которые жертвовали средства — это русскоязычные люди, но гражданства у них как российские, так и других стран», — сказала она.
По ее словам, новость широко разлетелась по соцсетям что, значительно ускорило процесс.
«Деньги собирали всем миром», — добавила собеседница агентства.
Пенсионерка из Москвы 77-летняя Татьяна Коновалова перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.