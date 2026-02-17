В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии

«Когда при поддержке спецпредставителя генсека ООН в 2004 году была сформирована Рабочая группа по делам пропавших без вести в Косово, в официальных списках Международного комитета Красного Креста (МККК) было 6 065 лиц, пропавших без вести в крае. За прошедшее время появлялись и новые заявления, сейчас в списке остались 1 578 человек, мы решили свыше 1,9 тысячи дел», — сказал Одалович.