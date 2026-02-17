Ричмонд
Трамп призвал Киев побыстрее начать проявлять сговорчивость

Трамп заявил, что украинским властям стоит быстрее проявить готовность к переговорам в рамках мирного урегулирования конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинским властям стоит быстрее проявить готовность к переговорам в рамках мирного урегулирования конфликта. По его мнению, затягивание процесса не способствует поиску компромисса и может осложнить дальнейшие дипломатические усилия.

Американский лидер отметил, что считает важным как можно скорее начать диалог и перейти к обсуждению возможных договорённостей. Он подчеркнул необходимость участия Киева в переговорах и выразил ожидание, что украинская сторона согласится на активное участие в обсуждении будущего урегулирования.

Эти заявления были сделаны на фоне подготовки к дипломатическим встречам в Женеве, посвящённым поиску путей завершения конфликта на Украине. Трамп также дал понять, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы украинская сторона как можно скорее подключилась к переговорному процессу и приступила к обсуждению возможных решений.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен двигаться в сторону заключения мира, а Россия заинтересована в урегулировании украинского конфликта.

