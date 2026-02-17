Трамп призвал Киев побыстрее начать проявлять сговорчивость

Эти заявления были сделаны на фоне подготовки к дипломатическим встречам в Женеве, посвящённым поиску путей завершения конфликта на Украине. Трамп также дал понять, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы украинская сторона как можно скорее подключилась к переговорному процессу и приступила к обсуждению возможных решений.