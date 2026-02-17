Ричмонд
Глава МИД Эстонии рассказал о планах по конфискации замороженных активов РФ

Власти Эстонии совместно с Украиной разрабатывают механизм использования замороженных российских частных активов. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: AP 2024

«Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — сказал Цахкна в разговоре с «Известиями».

По его словам, в Эстонии уже принят соответствующий закон, и сейчас стороны готовят следующие шаги. Дипломат пояснил, что создается определенная система, которая позволит использовать активы, но ее реализация требует времени.

