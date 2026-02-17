Глава МИД Эстонии рассказал о планах по конфискации замороженных активов РФ

«Если конфликт будет завершен, ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, Украина предъявит России иск, а Москва откажется выплачивать компенсацию, тогда через этот механизм мы сможем использовать замороженные активы», — сказал Цахкна в разговоре с «Известиями».
По его словам, в Эстонии уже принят соответствующий закон, и сейчас стороны готовят следующие шаги. Дипломат пояснил, что создается определенная система, которая позволит использовать активы, но ее реализация требует времени.
Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.Читать дальше