Трамп заявил, что Киеву лучше поторопиться сесть за стол переговоров

«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол (переговоров. — Прим. Life.ru). Вот и всё, что я вам говорю», — сказал президент США, комментируя предстоящие встречи в Женеве.
Республиканец подчеркнул, что украинской стороне важно без промедления присоединиться к переговорам в Женеве и сесть за стол. Хозяин Белого дома добавил, что Штаты «хотят», чтобы власти Киева прибыли на переговоры.
Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что официальным делегациям России, Украины и США нужно выработать дорожную карту для продвижения урегулирования. Стороны должны действовать в «духе Анкориджа». Он отметил, что Москва последовательно поднимает этот вопрос и рассчитывает на готовность Киева к договорённостям.
