Трамп заявил, что Киеву лучше поторопиться сесть за стол переговоров

Американский лидер Дональд Трамп призвал Киев поторопиться и сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолёта Air Force One.

Источник: Life.ru

«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол (переговоров. — Прим. Life.ru). Вот и всё, что я вам говорю», — сказал президент США, комментируя предстоящие встречи в Женеве.

Республиканец подчеркнул, что украинской стороне важно без промедления присоединиться к переговорам в Женеве и сесть за стол. Хозяин Белого дома добавил, что Штаты «хотят», чтобы власти Киева прибыли на переговоры.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что официальным делегациям России, Украины и США нужно выработать дорожную карту для продвижения урегулирования. Стороны должны действовать в «духе Анкориджа». Он отметил, что Москва последовательно поднимает этот вопрос и рассчитывает на готовность Киева к договорённостям.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

