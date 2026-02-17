Ричмонд
Суд в Чечне отменил приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН

В Чеченской Республике отменили обвинительный приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН.

Об этом пишет РИА Новости.

Из карточки дела следует, что Верховный суд Чечни отправил дело на новое рассмотрение.

Об этом пишет РИА Новости.

Из карточки дела следует, что Верховный суд Чечни отправил дело на новое рассмотрение.

«Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство», — говорится в сообщении.

В июле 2025 года сообщалось, что прокурор запросил ещё четыре года и один месяц колонии-поселения для Мусаевой.

В декабре 2024 года Шалинский суд Чеченской Республики отказал Мусаевой в условно-досрочном освобождении.