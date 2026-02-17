Суд в Чечне отменил приговор Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН

В Чеченской Республике отменили обвинительный приговор жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о нападении на сотрудника ФСИН.
Об этом пишет РИА Новости.
Из карточки дела следует, что Верховный суд Чечни отправил дело на новое рассмотрение.
«Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство», — говорится в сообщении.
В июле 2025 года сообщалось, что прокурор запросил ещё четыре года и один месяц колонии-поселения для Мусаевой.
В декабре 2024 года Шалинский суд Чеченской Республики отказал Мусаевой в условно-досрочном освобождении.