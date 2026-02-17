Сергей Иванов исключен из состава Совбеза РФ: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ, который исключает Сергея Иванова из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Внести в состав Совета безопасности изменение, исключив из него Иванова С. Б.», — говорится в указе президента.
Уточним, что Иванов исключается из состава Совета безопасности с момента подписания документа. До этого он был постоянным членом данного органа.
Напомним, в начале февраля 2026 года Иванов также был освобожден от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Этот пост он занимал с 2016 года.
Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение покинуть пост Сергей Иванов принял самостоятельно.
Отметим, что Иванов с 2017 года является членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех». С 2019 года он возглавляет попечительский совет Российского военно-исторического общества.
Ранее Путин провел изменения в составе Совета безопасности РФ. Президент включил в его состав нового полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю.
Указом Путин исключил из Совбеза председателя Верховного суда Игоря Краснова. Также документ касается изменений в должности Александра Гуцана, который оставил за собой место в Совбезе.
В феврале президент России подписал указ о назначении двух новых заместителей генпрокурора Гуцана. На эти должности назначены Сергей Бажутов и Сергей Табельский.
Ка писал KP.RU, в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека произошла ротация. Владимир Путин указом исключил должность заместителя председателя в обновленном составе президентского СПЧ.
В новый состав СПЧ были включены председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления фонда «Центр разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.