После удара без света, воды и отопления осталось до 90% Одессы. Жители также сообщили о перебоях со связью. Мониторинговые ресурсы пишут, что сирена воздушной тревоги прозвучала уже после падения беспилотников. В воздух поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95, которые применяют крылатые и баллистические ракеты Х-55 и Х-101.
Налёт продолжается около семи часов. По информации источников, помимо дронов применяют ракеты «Искандер». Удары также пришлись по объектам энергетики в Кривом Роге, Днепропетровске и Сумской области. Официальные данные о последствиях и пострадавших пока не публиковались.
Ранее российские подразделения пресекли попытку прорыва диверсионных групп под Купянском. Две группы ДРГ уничтожили расчёты БПЛА во время ночного рейда. В результате серии ударов ликвидировали восемь диверсантов, которые имели вооружение натовского образца. Также сообщалось, что на этом направлении за короткий период сорвали шесть попыток штурма. Потери противника, по опубликованной информации, достигли около четырёх десятков человек.
