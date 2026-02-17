Ричмонд
Трамп: переговоры в Женеве о мире на Украине будут простыми

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие переговоры в Женеве, в которых будут участвовать представители Москвы, Киева и Вашингтона.

Источник: Reuters

«У нас будут большие переговоры. Все будет очень просто. Послушайте, пока что я скажу вам только одно: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Мы находимся в такой позиции, что хотим участия», — сказал Трамп (видео с брифинга выложил YouTube-канал Белого дома).

Переговоры, на которые уже отправилась российская делегация, пройдут в Швейцарии 17—18 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на них стороны обсудят более широкий круг тем, чем на переговорах, прошедших ранее в Абу-Даби. В том числе стороны затронут территориальный вопрос.

Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
