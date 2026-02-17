Трамп: переговоры в Женеве о мире на Украине будут простыми

«У нас будут большие переговоры. Все будет очень просто. Послушайте, пока что я скажу вам только одно: Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Мы находимся в такой позиции, что хотим участия», — сказал Трамп (видео с брифинга выложил YouTube-канал Белого дома).
Переговоры, на которые уже отправилась российская делегация, пройдут в Швейцарии
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше