Исполнительный председатель сети Hyatt покинул пост из-за связи с Эпштейном

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Американский бизнесмен Томас Прицкер, двоюродный брат губернатора штата Иллинойс Джея Прицкера, объявил об уходе с должности исполнительного председателя совета директоров сети гостиниц Hyatt Hotels из-за своих связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
«Поговорив с коллегами по совету директоров, я решил, что после работы в должности исполнительного председателя с 2004 года и учитывая, что компания занимает сильную позицию (на рынке — ред.), это подходящий момент для завершения моей работы в Hyatt», — говорится в заявлении бизнесмена.
Прицкер выразил свои сожаления по поводу контактов с Эпштейном и его пособницей Гислейн Максвелл.
«Я совершил ужасную ошибку, поддерживая с ними контакты, и нет никакого оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше. Я осуждаю действия Эпштейна и Максвелл и тот вред, который они причинили, и испытываю глубокую скорбь из-за боли, которую они нанесли своим жертвам», — говорится в заявлении.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.