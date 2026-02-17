Делегация Украины прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что переговоры по украинскому конфликту будут проходить в закрытом формате. В ведомстве уточнили, что представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече. На повестке закрытых переговоров в Женеве будут «все главные вопросы», включая территориальную тематику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что теперь речь идёт не только о технических и узких вопросах.