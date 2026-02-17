Делегация Украины прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.
Украинскую сторону на переговорах возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В состав группы также вошли секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что переговоры по украинскому конфликту будут проходить в закрытом формате. В ведомстве уточнили, что представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече. На повестке закрытых переговоров в Женеве будут «все главные вопросы», включая территориальную тематику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что теперь речь идёт не только о технических и узких вопросах.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.