МО РФ: комплексы доставки горючего в зоне СВО могут перевозить до 200 л топлива

Отмечается, что комплексы оснащены системой сброса под канистры и дополнительной защитой, что помогает снизить заметность и повысить живучесть техники. «Наша задача — обеспечить бесперебойную, своевременную и безопасную подачу горючего. Это командная работа: от водителя заправщика до оператора комплекса. Автоматизация помогает минимизировать риски и быстрее доставлять материальные средства тем, кто в нем сейчас особенно нуждается», — приводятся слова начальника службы горючего 30-й гвардейской мотострелковой бригады — гвардии группировки войск «Центр» капитана Антона Александрова.