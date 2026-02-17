МО РФ: комплексы доставки горючего в зоне СВО могут перевозить до 200 л топлива

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Робототехнические комплексы при доставке горюче-смазочных материалов на передний край способны перевозить до 200 л горючего, что уменьшает риски для личного состава. Об этом сообщили в Минобороны РФ ко Дню службы горючего ВС РФ.
«Для сохранения жизни и здоровья личного состава при подвозе горюче-смазочных материалов на передний край активно применяются роботизированные средства, в том числе наземные робототехнические комплексы. Военнослужащие службы горючего используют их при выполнении задач по доставке топлива. Комплекс способен перевозить до 200 литров горючего, его применение позволяет заменить работу военнослужащих, тем самым уменьшая риски для личного состава», — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплексы оснащены системой сброса под канистры и дополнительной защитой, что помогает снизить заметность и повысить живучесть техники. «Наша задача — обеспечить бесперебойную, своевременную и безопасную подачу горючего. Это командная работа: от водителя заправщика до оператора комплекса. Автоматизация помогает минимизировать риски и быстрее доставлять материальные средства тем, кто в нем сейчас особенно нуждается», — приводятся слова начальника службы горючего 30-й гвардейской мотострелковой бригады — гвардии группировки войск «Центр» капитана Антона Александрова.
День службы горючего отмечается 17 февраля. Служба горюче-смазочных материалов появилась в СССР в 1936 году вместе с массовой моторизацией вооруженных сил и флота, став одной из самых молодых в системе материально-технического обеспечения войск.