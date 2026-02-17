Бойцы «Севера» роботами доставляют ГСМ на линию фронта

В военном ведомстве отметили, что заправка и обеспечение подразделений на харьковском направлении осуществляются круглосуточно. Специалисты мобильных лабораторий на складах корпуса проводят экспресс-тесты каждой партии дизельного топлива и бензина: проверка качества занимает не более 15 минут, все необходимые приборы размещены в компактных ударопрочных кейсах.