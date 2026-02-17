Бойцы «Севера» роботами доставляют ГСМ на линию фронта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты службы горючих и смазочных материалов (ГСМ) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» используют в том числе дроны и наземные робототехнические комплексы для доставки топлива на передовые позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
«???Доставка горюче-смазочных материалов производится крупногабаритными и малыми средствами передвижения, а также беспилотными системами коптерного типа и роботизированными комплексами», — сказали там.
В военном ведомстве отметили, что заправка и обеспечение подразделений на харьковском направлении осуществляются круглосуточно. Специалисты мобильных лабораторий на складах корпуса проводят экспресс-тесты каждой партии дизельного топлива и бензина: проверка качества занимает не более 15 минут, все необходимые приборы размещены в компактных ударопрочных кейсах.
Склады ГСМ развернуты с использованием резинотканевых резервуаров, что позволяет размещать их практически на любой местности. Хранение сотен кубометров топлива, масел и охлаждающих жидкостей организовано под охраной, включая прикрытие системами радиоэлектронной борьбы и пунктами воздушного наблюдения для предотвращения атак с воздуха, подчеркнули в министерстве.
17 февраля в Вооруженных силах РФ отмечается День службы горючего. Профессиональный праздник установлен в честь создания 17 февраля 1936 года по приказу Народного комиссара обороны Союза ССР № 024 Управления по снабжению горючим. Подразделения ГСМ обеспечивают войска топливом, маслами и техническими жидкостями, необходимыми для эксплуатации боевой и специальной техники.