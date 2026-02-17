МО РФ опубликовало кадры освобождения пункта Запасное в Запорожской области

Отмечается, что после проведения воздушной разведки были определены основные цели в населенном пункте и вокруг него, включавшие в себя пункты управления, опорные пункты с личным составом. С минимальными потерями бойцы ВС РФ в течение нескольких суток освободили населенный пункт от подразделений ВСУ. «Отдельно стоит отметить боевую работу операторов FPV-дронов-перехватчиков, которые полностью перекрыли возможность противнику вести воздушную разведку, уничтожая их разведывательные БПЛА самолетного типа, а также срывая логистику противника по доставке боеприпасов и продовольствия ВСУ при помощи тяжелых агрокоптеров типа “Баба Яга”, уничтожая их еще на подлете к населенному пункту», — добавили в военном ведомстве.