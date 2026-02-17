Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонов для ВСУ

Военнослужащий Мирослав Симонов, которого украинские СМИ называют перебежчиком и «элитным оператором беспилотников», не обладал значимой информацией. Об этом заявил военблогер Михаил Звинчук в телеграм-канале «Рыбарь».
Ранее в ряде украинских публикаций утверждалось, что уроженец Новосибирска Симонов добровольно сдался в плен и передал ВСУ сведения о центре беспилотных систем «Рубикон».
По словам Звинчука, в подразделении «Рубикон» Симонов служил недолго — «всего пару месяцев», после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как утверждает блогер, служба у него не сложилась: он покинул часть, скрывался около семи месяцев, затем был задержан и направлен в штурмовое подразделение.
Оттуда, по версии автора канала, Симонов и перешел на сторону противника. Звинчук считает, что за короткое время службы он не мог получить доступ к серьезной информации и не обладал значительным боевым опытом.
Похожие данные приводит телеграм-канал «Два майора». Там утверждается, что после задержания Симонову предложили отправиться в штурмовое подразделение вместо уголовного наказания. Он согласился, однако затем покинул часть и вышел на противника.
Сообщается также, что отец Симонова продолжает службу в составе ВС России. Его подразделение не раскрывается.
