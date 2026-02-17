Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонов для ВСУ

По словам Звинчука, в подразделении «Рубикон» Симонов служил недолго — «всего пару месяцев», после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как утверждает блогер, служба у него не сложилась: он покинул часть, скрывался около семи месяцев, затем был задержан и направлен в штурмовое подразделение.