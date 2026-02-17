Расчёт «Гиацинта-С» группировки российских войск «Днепр» за январь 2026 года уничтожил четыре артиллерийских орудия украинских боевиков на правом берегу Днепра под Херсоном.
Об этом РИА Новости рассказал командир расчёта с позывным Хан.
«С начала года уничтожено четыре орудия. Да, за январь месяц», — приводит агентство слова собеседника.
Ранее в Минобороны России заявили, что специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» поразили хранилище ГСМ ВСУ в Полтавской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше