Боец Хан: расчёт «Гиацинта-С» уничтожил четыре украинских орудия под Херсоном

Расчёт «Гиацинта-С» группировки российских войск «Днепр» за январь 2026 года уничтожил четыре артиллерийских орудия украинских боевиков на правом берегу Днепра под Херсоном.

Об этом РИА Новости рассказал командир расчёта с позывным Хан.

«С начала года уничтожено четыре орудия. Да, за январь месяц», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Минобороны России заявили, что специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» поразили хранилище ГСМ ВСУ в Полтавской области.

