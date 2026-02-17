Ричмонд
Экс-замгубернатора Запорожской области не признал вину

Экс-замгубернатора Запорожской области Зинченко не признал вину в мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признает вину в крупном мошенничестве, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Зинченко вину не признал», — говорится в материалах.

Зинченко задержали 19 декабря, на следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Столичный суд в понедельник продлил Зинченко срок содержания под стражей. В ходе заседания он сообщил, что он «уже безработный».

Суть уголовного дела в отношении обвиняемого не сообщается.