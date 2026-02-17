Трамп: США уже начали вести переговоры с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже вступил в переговорный процесс с Кубой. По его словам, диалог между сторонами идет в настоящее время и затрагивает вопросы, связанные прежде всего с гуманитарной ситуацией.
Американский лидер уточнил, что со стороны Соединённых Штатов в обсуждениях участвует госсекретарь Марко Рубио. Он подчеркнул, что переговоры ведутся напрямую и, по его мнению, их итогом должно стать достижение договорённостей, учитывающих текущие гуманитарные вызовы.
Трамп также выразил уверенность, что Гавана заинтересована в заключении соглашения с Вашингтоном. По его оценке, кубинская сторона настроена на поиск компромисса и готова к договорённостям, которые могли бы стабилизировать ситуацию и улучшить положение населения.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена рассмотреть варианты поддержки Кубы, которая продолжает находиться под санкциями со стороны США.