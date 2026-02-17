Запад рассчитывал ослабить Россию через конфликт на Украине, однако этот план не сработал. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского канала SwebbTV.
В программе «Хроники мировых событий» Берн и ведущий Микаэль Вилльгерт обсуждали ситуацию вокруг Украины. По мнению аналитика, конфликт стал частью стратегии западных стран, направленной на военное и экономическое давление на Москву.
Берн утверждает, что цель состояла в ведении опосредованной войны против России. По его словам, Украина получила значительную военную поддержку и стала обладателем одной из крупнейших армий в Европе. Он отметил, что численность личного состава ВСУ в определённый момент могла достигать почти одного миллиона человек.
По версии аналитика, западные страны рассчитывали на ослабление России, после чего НАТО якобы могло усилить давление и изменить расстановку сил в регионе. Однако, считает Берн, эти расчёты основывались на неверной оценке возможностей Москвы.
Он также заявил, что в результате санкционного и военного противостояния пострадала прежде всего Европа. По его словам, экономика стран ЕС столкнулась с серьёзными трудностями, тогда как Россия за последние годы укрепила свои позиции.
Официальные представители стран НАТО ранее заявляли, что оказывают поддержку Украине в целях её обороны.
