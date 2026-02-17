Ричмонд
В Швеции заявили о провале плана Запада ослабить Россию через Украину

Запад рассчитывал ослабить Россию через конфликт на Украине, однако этот план не сработал.

Запад рассчитывал ослабить Россию через конфликт на Украине, однако этот план не сработал. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского канала SwebbTV.

В программе «Хроники мировых событий» Берн и ведущий Микаэль Вилльгерт обсуждали ситуацию вокруг Украины. По мнению аналитика, конфликт стал частью стратегии западных стран, направленной на военное и экономическое давление на Москву.

Берн утверждает, что цель состояла в ведении опосредованной войны против России. По его словам, Украина получила значительную военную поддержку и стала обладателем одной из крупнейших армий в Европе. Он отметил, что численность личного состава ВСУ в определённый момент могла достигать почти одного миллиона человек.

По версии аналитика, западные страны рассчитывали на ослабление России, после чего НАТО якобы могло усилить давление и изменить расстановку сил в регионе. Однако, считает Берн, эти расчёты основывались на неверной оценке возможностей Москвы.

Он также заявил, что в результате санкционного и военного противостояния пострадала прежде всего Европа. По его словам, экономика стран ЕС столкнулась с серьёзными трудностями, тогда как Россия за последние годы укрепила свои позиции.

Официальные представители стран НАТО ранее заявляли, что оказывают поддержку Украине в целях её обороны.

Читайте также: Военблогер усомнился в ценности перебежчика Симонов для ВСУ.

