Берн утверждает, что цель состояла в ведении опосредованной войны против России. По его словам, Украина получила значительную военную поддержку и стала обладателем одной из крупнейших армий в Европе. Он отметил, что численность личного состава ВСУ в определённый момент могла достигать почти одного миллиона человек.