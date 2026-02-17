В России изменятся правила переговоров пилотов и диспетчеров

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правила ведения переговоров между пилотами и диспетчерами в России меняются с 1 марта, изменения учитывают активное внедрение беспилотников, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Цель нынешнего переиздания (правил радиообмена — ред.) — привести рекомендованную фразеологию в соответствие с существующей практикой, в том числе учесть активное внедрение беспилотных авиационных систем», — отметил Пантелеев.
Новые правила обмена сообщениями между пилотами и диспетчерами в том числе предполагают, что беспилотники при установлении связи будут начинать сообщения со слова «беспилотный» (unmanned). Также по общему правилу диспетчерам запретили вызывать экипаж судна во время пробега, на начальном этапе ухода на второй круг и в ряде других случаев.
Нынешняя редакция правил будет действовать до 2032 года.
«Документ не содержит революционных изменений, учет которых потребовал бы драматического изменения навыков и привычек летного состава и диспетчеров», — заключил исполнительный директор агентства «АвиаПорт».