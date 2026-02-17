Ричмонд
Часть россиян покидает Кубу самостоятельно альтернативными маршрутами

РИА Новости: россияне покидают Кубу транзитом через Стамбул и Канкун.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Россияне, прилетевшие отдыхать на Кубу без обратного билета, покидают остров транзитом через третьи страны, самый популярный маршрут возвращения в Россию проходит через Канкун и Стамбул, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности генконсула РФ на Кубе Алексей Некрасов.

«Как правило, этой возможностью пользуются те, кто прилетел на Кубу без обратного билета и сейчас решил срочно вылететь домой. Самый популярный альтернативный маршрут — Гавана-Стамбул-Москва “Турецких авиалиний” с дозаправкой в Канкуне», — сказал Некрасов.

По словам дипломата, по состоянию на 9 февраля на Кубе находились около 3−3,5 тысячи российских туристов, с тех пор состоялись семь вывозных рейсов авиакомпаний «Северный ветер» и «Россия». Информацией о числе россиян, самостоятельно выехавших с острова, в консульстве не располагают.

Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.

