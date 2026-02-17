Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас своими антироссийскими высказываниями тянет Европу в пропасть, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне.
Эксперт отметил, что её утверждения ничем не подкреплены и оторваны от реальности. По его словам, Каллас пытается убедить всех, что Россия якобы является проигравшей стороной и разваливается. Он обратил внимание, что весь мир, включая США, опровергает это.
Обозреватель также задался вопросом, почему европейские власти продолжают пугать население российской угрозой и выделяют деньги на вооружения. Саламоне выразил мнение, что риторика Каллас и других политиков ЕС свидетельствует о глупости и недальновидности европейских лидеров.
«Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится всё более тёмной и глубокой», — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее профессор политологии из Род-Айлендского университета (США) Николай Петро заявил, что в Европе объединяются политические силы, которые выступают за нормализацию отношений с РФ. Он отметил, что антироссийская позиция толкает этих политиков на активные действия.
16 февраля немецкий политолог Патрик Бааб выразил мнение, что непримиримое отношение ЕС к России связано с потерей Евросоюзом контроля над своими инвестициями на Украине.