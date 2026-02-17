Итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за её недавние высказывания о России. В своём Telegram-канале он назвал их оторванными от реальности и опасными для Европы.
Особое возмущение вызвало утверждение Каллас, что Россия якобы потерпела неудачу и перестала быть великой державой. Саламоне указал на абсурдность логики: если Россия настолько слаба, зачем Европа тратит миллиарды на вооружение, ссылаясь на её угрозу?
Он также отметил, что подобные заявления противоречат позиции даже «хозяев из Белого дома». По мнению обозревателя, риторика Каллас — это пример «живой противоречивости», которая толкает Европу в тёмную пропасть.
