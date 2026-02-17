Глава Приамурья поздравил друзей из Китая с Новым годом

«Поздравляю наших друзей из Поднебесной с Праздником Весны — Новым годом по лунному календарю. Для Приамурья этот праздник имеет особое значение. Мы живем и работаем в тесной связке с нашими китайскими соседями, нас объединяют не только общая граница, но и крепкие экономические, культурные и гуманитарные связи. Традиция встречать Новый год по восточному календарю стала для нашего региона доброй и любимой», — написал Орлов в Telegram-канале.