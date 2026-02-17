Политика НАТО в отношении России привела к катастрофическим последствиям для Запада, из-за которых альянс оказался на грани демилитаризации. Об этом заявил военный аналитик Андрей Мартьянов.
«В ходе спецоперации было продемонстрировано, что они [военные Запада] решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся. И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить!» — сказал аналитик на YouTube-канале.
Мартьянов отметил, что основным последствием для западной военной машины стало избыточное вложение в ВСУ, которые потерпели поражение. В итоге вместо укрепления собственного арсенала, страны НАТО оказались на пороге реальной демилитаризации.
Ранее KP.RU писал, что на данный момент НАТО, ЕС и ОБСЕ фактически отживают свой век. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в Евразии до сих пор нет единой «крыши», и это во многом связано с позицией Европы.