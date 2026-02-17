РИА Новости: пенсия неработающих россиян выросла в среднем на 2,3 тысячи рублей

Средний размер пенсии неработающих россиян за год вырос примерно на 2,3 тыс. рублей.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой данные Социального фонда России.
По данным агентства, в декабре 2025 года неработающие пенсионеры получали 23 996,2 рублей, в аналогичный период 2024 года — около 21,7 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о том, что с 1 марта 2026 года у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, вырастут выплаты.