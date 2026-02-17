Ричмонд
РИА Новости: пенсия неработающих россиян выросла в среднем на 2,3 тысячи рублей

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой данные Социального фонда России.

По данным агентства, в декабре 2025 года неработающие пенсионеры получали 23 996,2 рублей, в аналогичный период 2024 года — около 21,7 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о том, что с 1 марта 2026 года у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, вырастут выплаты.